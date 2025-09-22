Volontari ripuliscono isola Serafini | raccolti due quintali di rifiuti quasi tutta plastica

22 set 2025

È un mare di plastica quello raccolto ad Isola Serafini domenica 21 settembre nell’ambito dell’iniziativa “un Po di attenzioni”: 25 sacchi di rifiuti raccolti, 200 chili circa, l’80% plastica di cui la maggior parte polistirolo e polistirene, oltre a tantissime bottiglie e flaconi, sia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

