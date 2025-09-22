Pontremoli (Massa Carrara), 22 settembre 2025 – E’ stato necessario un lungo e complesso intervento per recuperare un motociclista volato in un dirupo ieri mattina durante la Motocavalcata per le Valli di Pontremoli, un giro non competitivo di circa 100 km da percorrere tra mulattiere, guadi, passi e sentieri dell’Appennino con oltre 200 iscritti. Nell’affrontare un pendio su strada sterrata in località Morana, vicino alla frazione di Vignola, il centauro ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra procurandosi alcuni traumi. Un altro partecipante ha visto l’incidente e dato l’allarme all’organizzazione del Moto Club Pontremoli e al 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volo con la moto, centauro salvato nel bosco. Incidente alla Cavalcata nelle valli di Pontremoli