volley usa a segno in quattro set contro la slovenia e ai quarti di finale dei mondiali

Andato in archivio il secondo ottavo di finale di giornata dei Mondiali 2025 di volley. A Pasay City (Filippine) Stati Uniti e Slovenia si sono date battaglia per conquistare il pass per i quarti e stabilire quale compagine avrebbe affrontato la Bulgaria, quest’oggi vittoriosa contro il Portogallo 3-0 (25-19; 25-23; 25-13). Gli USA di Karch Kiraly si sono presentati da imbattuti dopo la fase a gironi e andavano in cerca di risposte. Grande varietà di soluzioni offensive si era notata nei primi match di questa competizione e si voleva comprendere la consistenza della formazione americana. La Slovenia di Fabio Soli, seconda nel gruppo E, ha avuto prestazioni più alterne: ko al tie-break contro la Bulgaria, ma convincente la vittoria con la Germania e resa del reparto schiacciatori rilevante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Prisma Taranto Volley e Gioiella: una collaborazione che ha lasciato il segno. Dopo quattro stagioni, un saluto nel segno della riconoscenza, dei valori condivisi e di un forte legame umano
CI SIAMO MTV SCALDA I MOTORI La Milano Team Volley è pronta a scendere in campo con la prima squadra che affronterà il campionato nazionale di Serie B2! Un gruppo di atlete determinate, affamate e con un solo obiettivo: lasciare il segno. Nuova - facebook.com Vai su Facebook
Volley, l’Italia di Velasco ed Egonu da record: 3-0 agli Usa in VNL, sono 27 vittorie consecutive - Nei quarti delle Finals di Nations League a Lodz l’Italia di Julio Velasco batte gli Stati Uniti 3- Si legge su repubblica.it