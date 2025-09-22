volley usa a segno in quattro set contro la slovenia e ai quarti di finale dei mondiali

Andato in archivio il secondo ottavo di finale di giornata dei Mondiali 2025 di volley. A Pasay City (Filippine) Stati Uniti e Slovenia si sono date battaglia per conquistare il pass per i quarti e stabilire quale compagine avrebbe affrontato la Bulgaria, quest’oggi vittoriosa contro il Portogallo 3-0 (25-19; 25-23; 25-13). Gli USA di Karch Kiraly si sono presentati da imbattuti dopo la fase a gironi e andavano in cerca di risposte. Grande varietà di soluzioni offensive si era notata nei primi match di questa competizione e si voleva comprendere la consistenza della formazione americana. La Slovenia di Fabio Soli, seconda nel gruppo E, ha avuto prestazioni più alterne: ko al tie-break contro la Bulgaria, ma convincente la vittoria con la Germania e resa del reparto schiacciatori rilevante. 🔗 Leggi su Oasport.it

