Volley presentata la stagione sportiva della Pietro Pezzi | ben 7 squadre di cui 3 giovanili

Svelata domenica al Parco Safari di Ravenna, la stagione sportiva della Pietro Pezzi, alla presenza di atleti, associazioni, sponsor, dei genitori di Pietro e delle principali autorità cittadine. Anche quest'anno il sodalizio ravennate sarà impegnato su più fronti affiancando all'attività. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: volley - presentata

Presentata all'Archivio Antico di Palazzo Bo la nuova squadra di volley composta interamente da studentesse-atlete! Si rinnova la partnership tra la società BluVolley, il CUS Padova e l’Università che anche quest'anno presenterà una formazione di studentess - facebook.com Vai su Facebook

Volley, presentata la stagione sportiva della Pietro Pezzi: ben 7 squadre, di cui 3 giovanili; ?? Pallavolo Olginate lancia la sfida: Cambia-Menti per diventare un modello; Presentata a Roma l’intensa stagione del beach volley azzurro.

Entusiasmo per la della SSD Volley Poggiomarino, presentato staff e progetto sportivo-solidale - Si è svolto ieri pomeriggio, presso le opere parrocchiali Santi Sposi di Poggiomarino, l’incontro ufficiale di presentazione dello staff tecnico e dei collab ... Riporta ilfattovesuviano.it

Volley A1F. Presentata la Cuneo Granda Volley 2025/2026 nella Notte Magica del Volley [FOTO E VIDEO] - La società biancorossa ha inaugurato ufficialmente la stagione in un evento unico che ha unito sport e magia all'insegna dello slogan "Abituatevi a cose mai viste" ... Secondo targatocn.it