La Bulgaria è la quinta squadra ad approdare ai quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley maschile: a Pasay City (Filippine), nel primo match ad eliminazione diretta della parte alta del tabellone a cedere il passo è il Portogallo, schiantato con un nettissimo 3-0 (25-19, 25-23, 25-13). Nel prossimo turno i bulgari affronteranno la vincente di Stati Uniti-Slovenia. Nel primo set a trovare per primi il break sono i bulgari, che dal 3-3 allungano sul 5-3, ma poi non riescono a scappare via. I lusitani, pur non trovando mai l’aggancio, tornano varie volte a -1, fino a metà parziale. Dal 12-11, infatti, la Bulgaria riesce lentamente a scrollarsi di dosso i portoghesi, portandosi a +4 sul 16-12, per poi trovare lo strappo decisivo con l’allungo dal 18-14 al 21-14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, la Bulgaria surclassa il Portogallo e vola ai quarti di finale dei Mondiali

