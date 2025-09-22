Voleva imparare a volare muore in incidente aereo la conduttrice tv messicana Debora Estrella
La professionista si trovava a bordo di un piccolo Cessna biposto insieme al suo istruttore Bryan Ballesteros quando il velivolo è precipitato nelle vicinanze di una zona industriale del comune di Garcia, nello stato di Nuevo León, in Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: voleva - imparare
Nel 2022 Sabalenka ha commesso 428 doppi falli e voleva ritirarsi. Un biomeccanico la aiutò. È lo stesso cui si è rivolta Coco Gauff: «cambiare il movimento è come imparare una lingua». - facebook.com Vai su Facebook
Voleva imparare a volare, muore in incidente aereo la conduttrice tv messicana Debora Estrella.
Voleva imparare a volare, muore in incidente aereo la conduttrice tv messicana Debora Estrella - La professionista si trovava a bordo di un piccolo Cessna biposto insieme al suo istruttore Bryan Ballesteros quando il velivolo è precipitato nelle vicinanze ... fanpage.it scrive