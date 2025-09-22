Voleva imparare a volare muore in incidente aereo la conduttrice tv messicana Debora Estrella

La professionista si trovava a bordo di un piccolo Cessna biposto insieme al suo istruttore Bryan Ballesteros quando il velivolo è precipitato nelle vicinanze di una zona industriale del comune di Garcia, nello stato di Nuevo León, in Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

