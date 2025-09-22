Voldemort donna nella serie TV di Harry Potter | cosa aspettarsi

le novità sulla serie tv di harry potter: il ruolo di voldemort potrebbe essere affidato a un’attrice. Una recente voce di corridoio sta attirando l’attenzione degli appassionati della saga: nella prossima serie televisiva dedicata a Harry Potter, prodotta da HBO, si ipotizza che il personaggio di Lord Voldemort possa essere interpretato da un’attrice. Questa scelta rappresenterebbe una svolta significativa rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche, dove Ralph Fiennes aveva incarnato il mago oscuro con grande successo. possibile reinterpretazione del personaggio di voldemort. Secondo fonti come Daniel Richtman, la produzione starebbe conducendo audizioni sia per attori uomini che donne per il ruolo di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

