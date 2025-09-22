Voglio essere processata ma in Italia Ilaria Salis attende il primo verdetto sulla sua immunità | Il governo agisca può farlo
«Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese, in Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana». A dirlo in un’interivsta al Corriere della Sera è l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, alla vigilia del voto sulla sua immunità in commissione al Pe. «Sono preoccupata, agitata. Ma sono anche fiduciosa», ribadisce Salis, che aggiunge: « Sono convinta che il governo sia in grado di far sì che il processo avvenga in Italia. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: voglio - essere
Babajide si presenta: “Essere qui è un onore. Voglio vincere tutto con la Roma”
Michael Douglas: «Non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Ho smesso di recitare, ma non mi sento in pensione. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»
Michael Douglas: «Ho smesso di recitare perché non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»
Voglio essere fiduciosa verso l’umanità: sono certa che quel deltaplano che ineggiava al #7ottobre e nel post si scriveva “do you remember?” ha disturbato anche voi che manifestavate legittimamente oggi. Manifestavate per la pace, giusto? #scioperogeneral - X Vai su X
Voglio essere chiara per l’ennesima volta: il nuovo ospedale di Terni sarà realizzato esclusivamente con risorse pubbliche, non ci saranno progetti “al ribasso” né scelte che penalizzino la qualità della struttura, che sarà tecnologicamente avanzata, capace di - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, 'voglio essere processata ma in Italia'; Ilaria Salis: «Voglio essere processata, ma in Italia. In Ungheria la sentenza è già scritta. Intervenga il governo”; «Voglio essere processata, ma in Italia», Ilaria Salis attende il primo verdetto sulla sua immunità: «Il governo agisca, può farlo».
Ilaria Salis, 'voglio essere processata ma in Italia' - Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Lo riporta tuttosport.com
Ilaria Salis: «Voglio essere processata, ma in Italia. In Ungheria la sentenza è già scritta. Intervenga il governo” - Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Come scrive msn.com