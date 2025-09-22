Voglio essere processata ma in Italia Ilaria Salis attende il primo verdetto sulla sua immunità | Il governo agisca può farlo

«Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese, in Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana». A dirlo in un’interivsta al Corriere della Sera è l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, alla vigilia del voto sulla sua immunità in commissione al Pe. «Sono preoccupata, agitata. Ma sono anche fiduciosa», ribadisce Salis, che aggiunge: « Sono convinta che il governo sia in grado di far sì che il processo avvenga in Italia. 🔗 Leggi su Open.online