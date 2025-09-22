Vogliamo la nuova curva gli ultras della Carrarese protestano per i lavori allo stadio

Carrara (Massa Carrara), 22 settembre 2025 –  Sono almeno 300 i tifosi della Carrarese che oggi pomeriggio si sono ritrovati fuori dal Comune di Carrara (Massa Carrara) in segno di protesta per i ritardi dei lavori previsti alla nuova curva nord dello stadio cittadino. Il ritrovo era stato organizzato negli ultimi giorni da una parte del tifo locale, con tanto di volantino distribuito nelle ultime ore in cui si invitavano più persone possibile a manifestare all'ingresso del Comune. Cori in cui soprattutto viene chiesta a gran voce chiarezza sulla fine dei lavori allo stadio dei Marmi, in particolare sulla nuova curva, all'interno dell'impianto di gioco della Carrarese, tirando in ballo sia il Comune che la stessa società calcistica apuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

