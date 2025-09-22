Voci per la Palestina evento degli artisti che dicono no genocidio
Roma, 22 set. (askanews) – “Voci per la Palestina” è il mega evento artistico e civile promosso dal movimento omonimo insieme ad Artists for Palestine, con la partecipazione di numerose associazioni aderenti, con il patrocinio del Comune di Bologna, di scena martedì 23 settembre dalle 17.30 a Bologna (Piazza Lucio Dalla). Sul palco decine di artisti e artiste del jazz e della musica italiana, attori, personalità della cultura e operatori del settore, tra cui Moni Ovadia, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito e le tre organizzatrici Ada Montellanico, Simona Parrinello e Chiara Pancaldi; in collegamento video musicisti come Paolo Fresu e Rita Marcotulli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: voci - palestina
"Gaza Gaza Gaza": le voci della Palestina risuonano all’Arco Catalano
Il Cancelliere Merz sta indirizzando la Germania verso una pericolosa deriva autoritaria: scandalosa repressione delle voci Pro-Palestina
Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto
Martedì 23 settembre 2025, a partire dalle 17.30, in Piazza Lucio Dalla a Bologna, si svolgerà VOCI PER LA PALESTINA. L'iniziativa vede la partecipazione e il supporto di numerose associazioni, tra le quali la Camera del Lavoro Metropolitana CGIL di Bolog - facebook.com Vai su Facebook
“Voci per la Palestina”, evento degli artisti che dicono no genocidio; Voci per la Palestina; ’Voci per la Palestina’: gli artisti in piazza.
”Voci per la Palestina”, evento degli artisti che dicono no genocidio - (askanews) – “Voci per la Palestina” è il mega evento artistico e civile promosso dal movimento omonimo insieme ad Artists for Palestine, con la partecipazione di numerose associazioni ... Si legge su itacanotizie.it
«Voci per la Palestina» a Bologna, da Fresu a Ovadia tutti gli artisti vicini a Gaza: il 23 settembre in piazza Lucio Dalla - Performance artistiche, letture, testimonianze, collegamenti in diretta e contributi video di artisti e sostenitori, da Moni Ovadia a Roberto Ottaviano, da Stefano Zenni a Paolo Fresu con un contribut ... Segnala corrieredibologna.corriere.it