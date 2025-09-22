film “la voce di hind rajab”: anteprima e riconoscimenti internazionali. Il film “La voce di Hind Rajab”, diretto da Kaouther Ben Hania, sta attirando grande attenzione nel panorama cinematografico internazionale. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto il prestigioso Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria. Questo lungometraggio, definito dalla critica come un capolavoro, rappresenta una testimonianza potente e urgente sulla realtà dei conflitti armati. contesto e produzione del film. sostegno e collaborazioni di rilievo. “La voce di Hind Rajab” beneficia del supporto produttivo di figure di spicco del cinema internazionale, tra cui Brad Pitt e Alfonso Cuarón. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Voce di Hind Rajab nel trailer del film al cinema