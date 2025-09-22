Viviano | Milan non è da Scudetto il Napoli è più forte dell’anno scorso

Emiliano Viviano presente negli studi di 'Pressing' ha parlato anche del Milan dicendo la sua sulle possibilità di Scudetto. Napoli ancora più forte?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Viviano: “Milan non è da Scudetto, il Napoli è più forte dell’anno scorso”

In questa notizia si parla di: viviano - milan

Milan-Bari 2-0, Viviano nel post-partita: “C’è bisogno di Vlahovic”

?Ecco il pronostico di Viviano #SerieA #JuventusInter #Milan #Napoli - X Vai su X

Viviano confronta lo stato fisico delle due star arrivate in Serie A, Modric e De Bruyne A sua detta, il croato del Milan sarebbe in condizioni migliori rispetto al belga del Napoli #DeBruyne #Modric #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Lippi:| 'Scudetto a Milan o Napoli' - Intervista all'ex ct della Nazionale: "A ottobre torno ad allenare all'estero, ho detto no a Ucraina e Arabia Saudita". Segnala calciomercato.com

Milan, perché Allegri non è favorito per lo scudetto - Cosa va e cosa non funziona, quali sono gli obiettivi tra scudetto e zona Champions League Il Milan è tornato da Perth e dalla lunga tournée in giro per il ... Secondo panorama.it