Vittoria sofferta per l’Apuania che parte in salita
Esordio vittorioso ma sofferto per la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che nella prima giornata del massimo campionato nazionale supera di misura i neo promossi sassaresi del Santa Tecla Nulvi per 3-2. Inizio in salita per i gialloazzurri con l’italo argentino Francisco Sanchi che subisce un secco 0-3 (4-11, 11-13, 7-11) da Jakub Viktor Dyjas, dopo un secondo set molto combattuto. A rimettere le cose in equilibrio ci pensa il francese Ibrahima Diaw che batte Tomas Koldas con un altro 3-0 (12-10, 11-2, 11-6) con il ceco di Sassari che oppone resistenza nel primo set. I carraresi passano in vantaggio (2-1) con Matteo Mutti che strappa un 3-2 (8-11, 11-2, 11-7, 4-11, 11-6) piegando Costantino Cappuccio al termine di un match a fasi alterne; ma i sardi hanno la forza di recuperare e con Jakub Viktor Dyjas che batte Ibrahima Diaw con un altro 0-3 (9-11, 5-11, 6-11), riportano l’incontro in parità sul 2-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vittoria - sofferta
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
LIVE Errani/Paolini-Danilovic/Potapova 6-3, 7-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: vittoria sofferta ma in due set!
L'eroe che non ti aspetti: Chiesa regala al Liverpool una vittoria sofferta
Academy L’Aquila Under 17, vittoria sofferta sul campo del Castrum Silvi Successo importante per i ragazzi del duo Gentili–Di Francia. Al termine della gara, parola al viceallenatore Di Francia: “È stata una partita ostica come ci aspettavamo, contro una squad - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Conversano cala il tris: vittoria sofferta ma preziosa a Chiaravalle (28-24) - X Vai su X