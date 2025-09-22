Vittoria sofferta per l’Apuania che parte in salita

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio vittorioso ma sofferto per la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che nella prima giornata del massimo campionato nazionale supera di misura i neo promossi sassaresi del Santa Tecla Nulvi per 3-2. Inizio in salita per i gialloazzurri con l’italo argentino Francisco Sanchi che subisce un secco 0-3 (4-11, 11-13, 7-11) da Jakub Viktor Dyjas, dopo un secondo set molto combattuto. A rimettere le cose in equilibrio ci pensa il francese Ibrahima Diaw che batte Tomas Koldas con un altro 3-0 (12-10, 11-2, 11-6) con il ceco di Sassari che oppone resistenza nel primo set. I carraresi passano in vantaggio (2-1) con Matteo Mutti che strappa un 3-2 (8-11, 11-2, 11-7, 4-11, 11-6) piegando Costantino Cappuccio al termine di un match a fasi alterne; ma i sardi hanno la forza di recuperare e con Jakub Viktor Dyjas che batte Ibrahima Diaw con un altro 0-3 (9-11, 5-11, 6-11), riportano l’incontro in parità sul 2-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vittoria sofferta per l8217apuania che parte in salita

© Lanazione.it - Vittoria sofferta per l’Apuania che parte in salita

In questa notizia si parla di: vittoria - sofferta

Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante

LIVE Errani/Paolini-Danilovic/Potapova 6-3, 7-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: vittoria sofferta ma in due set!

L'eroe che non ti aspetti: Chiesa regala al Liverpool una vittoria sofferta

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Sofferta L8217apuania Parte