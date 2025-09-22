Vita in diretta assente oggi 22 settembre | ecco perché

cambiamenti nella programmazione di rai 1: sospensione di la vita in diretta il 22 settembre 2025. La programmazione televisiva italiana registra oggi un’eccezione, con l’annuncio della sospensione di una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio. La puntata di La Vita in Diretta, prevista per il 22 settembre 2025, non andrà in onda come consueto, a causa di un evento istituzionale di grande rilievo. motivazioni e sostituzione temporanea del programma. Al posto della classica trasmissione condotta da Alberto Matano, sarà trasmesso un evento speciale dedicato all’ inaugurazione dell’anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Vita in diretta assente oggi 22 settembre: ecco perché

