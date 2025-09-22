Vita da Carlo l' ultima stagione in tv a novembre | cast e anticipazioni

Vita da Carlo, l'ultima stagione sarà disponibile dal 28 novembre su Paramount+. L'ultimo capitolo della serie sarà presentato in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

