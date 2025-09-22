Vita da Carlo 4 | La data d' uscita e il poster della stagione finale

Comingsoon.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta e ultima stagione di Vita da Carlo, la serie con Carlo Verdone nei panni di se stesso, debutterà presto su Paramount+: ecco la data d'uscita e tutte le anticipazioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Vita da Carlo 4: La data d'uscita e il poster della stagione finale; Scuola di seduzione: al via le riprese del nuovo film comico di (e con) Carlo Verdone; Vita da Carlo 4, annunciato il cast della nuova stagione della serie tv di Carlo Verdone.

“Vita Da Carlo”, il ritorno in Italia nella quarta e ultima stagione - La serie di e con Carlo Verdone si prepara a salutare il suo affezionatissimo pubblico il 28 novembre su Paramount+ ... Come scrive sorrisi.com

