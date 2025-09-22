Vita da Carlo 4 | Carlo Verdone e la stagione finale ecco la trama e quando esce
La stagione conclusiva di Vita da Carlo con protagonista e regista Carlo Verdone debutterà in esclusiva su Paramount+ e sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: ecco la trama e quando esce. Paramount+ ha annunciato che la stagione finale della serie Vita da Carlo sarà disponibile dal 28 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. In occasione dell’annuncio è stata diffusa la key art ufficiale e confermata la presentazione in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma ( leggi il programma ). Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, e diretta in alternanza dallo stesso Verdone e da Valerio Vestoso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: vita - carlo
