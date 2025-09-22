Viso fresco e radioso sex symbol senza età | a 53 anni il re del pop sfoggia un volto da eterno ragazzo I suoi probabili segreti
A 53 anni, Ricky Martin sembra aver trovato la f ormula dell’eterna giovinezza. Tra le ultime apparizioni sul palco dei VMAs, la popstar latina ha lasciato il pubblico senza fiato: lineamenti scolpiti, fronte liscia, collo tonico, un profilo più definito che mai, niente rughe e zero segni del tempo. Ma come? Ricky Martin contento e apparentemente molto eccitato al concerto di Madonna X 53 anni e non dimostrarli: il viso di Ricky Martin è un capolavoro di freschezza. Come ha spiegato sul suo account Instagram il medico estetico Dr Johnny Betteridge, i ritocchini potrebbero essere diversi, perfettamente congegnati per ottenere un viso forever young, alla faccia dell’anagrafe. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: viso - fresco
Il blonzing è una tecnica make up che dona luminosità, un effetto fresco naturale e anche giovinezza al viso. Ideale in estate. Come si fa
Come rimuovere le occhiaie da una foto: guida facile e veloce per un viso più fresco
Donatella Versace e il viso fresco e radioso che fa sospettare un «dietrofront» dai filler del passato
Ritorno alla routine? Regalati un viso fresco e luminoso! Le vacanze sono finite, ma puoi portare con te il meglio della bellezza e del benessere. Con i nostri trattamenti di Filler e Radiofrequenza, puoi: Ridare volume e tono al tuo viso Contrastare i pri - facebook.com Vai su Facebook
Ricky Martin: i segreti della sua eterna giovinezza a 53 anni; Sarah Jessica Parker svela come applicare il blush per ringiovanire il viso.