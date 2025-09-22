Visite senologiche gratuite nel Chietino con il tour Acqua & Sapone e Lilt | le tappe
Due le tappe previste per ottobre, mese rosa per eccellenza. Dal 25 settembre al 4 novembre si terrà il tour di prevenzione di Acqua & Sapone in collaborazione con Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita in una delle 26 tappe in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: visite - senologiche
Sbarca nella Perla il “Vittoria for Women Tour”. Visite senologiche gratuite per sensibilizzare sul cancro femminile
"Insieme per la vita", ultima giornata di prevenzione: visite senologiche gratuite a Torrione
"Giornate della Salute" a Olgiate Olona: visite senologiche gratuite per la prevenzione Il Comune di Olgiate Olona, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Regione Lombardia, organizza le “Giornate della Salute”, offrendo v - facebook.com Vai su Facebook
Visite senologiche gratuite nel Chietino con il tour Acqua & Sapone e Lilt: le tappe.
A Toano visite senologiche gratuite in collaborazione con Lilt Reggio Emilia - Anche a Toano si terranno le visite senologiche gratuite nell’ambito della collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) sezione ... Secondo redacon.it
Ottobre rosa a Castelnovo: tornano le visite mediche gratuite - Il mese di ottobre è dedicato alle prevenzione del tumore al seno: tornano a Castelnovo le visite mediche senologiche, organizzate in collaborazione con ... Da redacon.it