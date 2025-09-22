Visita Mattarella a Napoli Mollo Azione | Onorati della sua presenza ribadire importanza istruzione e formazione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo assolutamente onorati ed entusiasti che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia scelto proprio Napoli per inaugurare l’anno scolastico. L’istruzione e la formazione sono i pilastri della civiltà e dello sviluppo culturale, sociale, economico e politico di qualsiasi popolo e in questi tempi complessi ribadirlo con forza è necessario”. Così il segretario metropolitano dì Napoli di Azione, Oliver Mollo, sulla visita del Capo dello Stato nel capoluogo partenopeo. “La scuola è il nostro passaporto per il futuro – diceva Malcolm X – poiché il domani appartiene a coloro che oggi si apprestano ad affrontarlo”, cita Mollo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

