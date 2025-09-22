Visita di Mattarella a Napoli Mollo Azione | ‘Onorati è cruciale ribadire l’importanza dell’istruzione’

Il segretario metropolitano di Azione, Oliver Mollo, esprime grande onore per la visita del Presidente Mattarella a Napoli in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico. Un’occasione per ribadire con forza il ruolo centrale di istruzione e formazione come pilastri per il futuro del Paese. Di seguito la nota stampa. Visita presidente Mattarella a Napoli, Mollo (Azione): “Onorati . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 22 settembre 2025, il Comune di Napoli ha attivato un piano straordinario di traffico e sicurezza ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #cortei #cronaca #nap - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì 22 settembre visita in città del Presidente Mattarella Previsti dispositivi di circolazione in particolare nelle aree di Fuorigrotta, Posillipo, Agnano e via Nisida. Leggi sul sito - X Vai su X

Visita presidente Mattarella a Napoli, Mollo (Azione): “Onorati della sua presenza, ribadire importanza istruzione e formazione” - "Siamo assolutamente onorati ed entusiasti che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia scelto proprio Napoli per inaugurare l'anno Il segretario metropolitano: "L'istruzione e la form ... Si legge su marigliano.net

Mattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico: 'La diversità di opinioni è una ricchezza da difendere' - Visita al carcere di Nisida: 'La scuola è il veicolo per il futuro'. Secondo ansa.it