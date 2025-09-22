Vis solidità e spirito di squadra Ma la strada verso il gol è in salita

Dice Stellone che il rigorista è chi se la sente. Alla Vis un vero specialista non c’è, anche per. carenza di esercizio. La scorsa stagione la squadra biancorossa, pur essendo tra le più assidue frequentatrici d’area, ha beneficiato di soli 3 tiri dal dischetto, tutti a segno: Nicastro alla 2ª giornata, Molina alla 17ª, Di Paola alla 35ª. Non c’era sentore che Ciccio Nicastro ciccasse al 96’ il tiro da tre punti, in quel modo poi. Ma succede, anche ai migliori. Quei lunghissimi minuti di attesa sul dischetto, con l’inevitabile carrellata di opzioni a svolazzare in testa, devono aver inciso. Due punti al vento, quelli che avrebbero spedito la Vis in zona ottimale, avvicinandola al rendimento iniziale della scorsa stagione (9 punti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

