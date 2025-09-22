Vip e solidarietà grande successo per l' evento charity Non compleanno

Grande successo di presenze e nuovo record di fondi devoluti in beneficenza per la quarta edizione del “Non compleanno”, l'evento di solidarietà svoltosi nel suggestivo scenario del Nabilah il beach luxury club situato sulla spiaggia romana di Bacoli, promosso e organizzato da Luca Iannuzzi (titolare e founder del Nabilah Group) Lorenzo Crea (direttore di Initaly, Renenews24 e GtChannel) ed Eduardo Angeloni (leader dei trasporti cinematografici del Sud Italia con la sua azienda T&D). L'incasso dell'iniziativa è stato totalmente devoluto alla Fondazione Melanoma Onlus per la ricerca contro il cancro presieduta dal professor Paolo Ascierto che, dal palco del Nabilah, ha ringraziato tutti i presenti, ribadendo l'importanza della ricerca scientifica al fine di prevenire e curare forme tumorali sempre più diffuse come il melanoma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vip e solidarietà, grande successo per l'evento charity "Non compleanno"

