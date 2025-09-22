Violenze sulle farfalle | la ex dt Maccarani rinviata a giudizio per gli abusi sulle ginnaste
È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza Silvia Pansini, accogliendo la richiesta della procura di Monza. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo. Tra le parti civili ammesse ci sono le atlete Nina Corradini, Anna Basta (le prime a denunciare i presunti abusi) Beatrice Tornatore, Francesca Mayer (all'epoca minorenne quando fu testimone delle violenze). È stata ammessa come parte civile anche l'associazione Change The Game. Le accuse vanno dagli abusi psicologici, a dire delle atlete quotidiani, commenti offensivi sul corpo e umiliazioni varie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: violenze - farfalle
