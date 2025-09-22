Violenza sugli autisti Ugl | Garantire sicurezza e condizioni di lavoro dignitose

“La Ugl e la categoria Ugl autoferrotranvieri esprimono piena solidarietà all’autista dell’Amts vittima della vile aggressione avvenuta nelle scorse ore. Condanniamo con fermezza questo gravissimo episodio, che colpisce non solo un lavoratore impegnato a svolgere il proprio dovere, ma anche la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Basta sassaiole, aggressioni agli autisti e violenza sugli autobus: Amat attiva il "panic button"

Violenza sugli autisti, Ugl: "Garantire sicurezza e condizioni di lavoro dignitose"

Chiede il biglietto, autista bus aggredito con calci e pugni - L'autista di un autobus della Sati, che collega Campobasso a San Biase, paese della provincia, è stato aggredito da un ragazzo con calci e pugni. Come scrive msn.com

Ancora violenza a bordo dei bus, rissa sull’1: un ferito, la rabbia dei sindacati - Ancora una rissa su un autobus della linea 1 dopo quella andata in scena nella notte tra domenica e lunedì. Segnala msn.com