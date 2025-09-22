I giudici del Tribunale di Tempo Pausania hanno inflitto pene pesantissime ai quattro imputati per violenza sessuale. Tutti i dettagli e la vicenda che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo. Processo Grillo jr: si è chiuso con la condanna per violenza sessuale di tutti e quattro gli imputati il procedimento giudiziario di primo grado per lo stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, in Sardegna. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Violenza sessuale, si chiude il processo a Grillo jr: ecco tutte le condanne. Assenti in aula imputati e vittima