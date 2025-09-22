Violenza sessuale si chiude il processo a Grillo jr | ecco tutte le condanne Assenti in aula imputati e vittima
I giudici del Tribunale di Tempo Pausania hanno inflitto pene pesantissime ai quattro imputati per violenza sessuale. Tutti i dettagli e la vicenda che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo. Processo Grillo jr: si è chiuso con la condanna per violenza sessuale di tutti e quattro gli imputati il procedimento giudiziario di primo grado per lo stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, in Sardegna. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Ciro Grillo e i suoi amici condannati per violenza sessuale di gruppo, otto anni al figlio del fondatore del Movimento 5 stelle - I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni. Secondo vanityfair.it
Ciro Grillo, oggi la sentenza: la violenza sessuale, le domande choc, il lutto improvviso del presidente del collegio Contu. Tutta la vicenda, tappa per tappa - 30, con il collegio del Tribunale di Tempio Pausania regolarmente composto da tre magistrati che, fino ad oggi, hanno condotto il processo per violenza sessuale ... Da ilgazzettino.it