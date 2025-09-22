Violenza sessuale di gruppo condannati Ciro Grillo e i suoi amici

Otto anni di reclusione al figlio del fondatore del M5s e a Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Al quarto imputato, Francesco Corsiglia, sei anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Violenza sessuale di gruppo, condannati Ciro Grillo e i suoi amici

