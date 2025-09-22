Violenza in carcere | infermiere preso a pugni da un detenuto

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione questa mattina, intorno alle ore 11, nei corridoi del padiglione Roma del carcere di Poggioreale. Un infermiere in servizio è stato aggredito da un detenuto che lo ha colpito con un violento pugno al volto, rompendogli gli occhiali da vista.Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

