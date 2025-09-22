Violenza fuori l' Olimpico tifoso romanista aggredito da supporters laziali

Il gol di Pellegrini consegna alla Roma il derby della Capitale. Al termine della partita, fuori dal campo, un tifoso romanista è stato aggredito nei pressi di Ponte Milvio da alcuni tifosi laziali. Una scena che ha lasciato tutti senza parole. Il tifoso è stato soccorso da altri supporters biancazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

