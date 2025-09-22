Il gol di Pellegrini consegna alla Roma il derby della Capitale. Al termine della partita, fuori dal campo, un tifoso romanista è stato aggredito nei pressi di Ponte Milvio da alcuni tifosi laziali. Una scena che ha lasciato tutti senza parole. Il tifoso è stato soccorso da altri supporters biancazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Violenza fuori l'Olimpico, tifoso romanista aggredito da supporters laziali