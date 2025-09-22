Violenza ed egemonia | come nasce e si alimenta l’odio maschile verso le donne

Le radici del dominio maschile sono ben radicale nella nostra società. La perdita di potere e privilegio destabilizza gli uomini, che si sentono persi e privi di riferimenti. Ma devono capire che il crollo del patriarcato libererà anche loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Violenza ed egemonia: come nasce e si alimenta l’odio maschile verso le donne.

violenza egemonia nasce alimentaViolenza ed egemonia: come nasce e si alimenta l’odio maschile verso le donne - La perdita di potere e privilegio destabilizza gli uomini, che si sentono persi e privi di riferimenti. fanpage.it scrive

