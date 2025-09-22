Violenza domestica | uomo finisce in carcere dopo la condanna

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 40enne di Sirignano, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 2 anni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata a garantire sicurezza e legalità. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza domestica: uomo finisce in carcere dopo la condanna

In questa notizia si parla di: violenza - domestica

