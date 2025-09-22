Violenza di gruppo condanna per Ciro Grillo e tre amici | fino a otto anni di carcere

Ciro Grillo Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici per violenza sessuale di gruppo: i fatti risalgono a luglio 2019, nella villa della famiglia Grillo a Porto Cervo. La corte ha inflitto otto anni di reclusione a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria; sei anni e mezzo a Francesco Corsiglia. Tre anni e mezzo di processo sotto i riflettori. La pronuncia è giunta dopo tre ore di camera di consiglio, al termine di un procedimento durato tre anni e mezzo che ha attirato forte attenzione mediatica sin dalle prime udienze. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

