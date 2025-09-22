Violenza di gruppo condanna per Ciro Grillo e tre amici | fino a otto anni di carcere
Ciro Grillo Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici per violenza sessuale di gruppo: i fatti risalgono a luglio 2019, nella villa della famiglia Grillo a Porto Cervo. La corte ha inflitto otto anni di reclusione a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria; sei anni e mezzo a Francesco Corsiglia. Tre anni e mezzo di processo sotto i riflettori. La pronuncia è giunta dopo tre ore di camera di consiglio, al termine di un procedimento durato tre anni e mezzo che ha attirato forte attenzione mediatica sin dalle prime udienze. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: violenza - gruppo
Ciro Grillo, la requisitoria: «La vittima non poteva esprimere consenso. Valanga di approcci sessuali prima della violenza di gruppo»
Tempio Pausania: procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e altri tre imputati. L’accusa: violenza sessuale di gruppo
Processo Grillo junior, la Procura ha chiesto 9 anni per i quattro imputati accusati di violenza sessuale di gruppo
Il Gruppo Centro di medicina dice STOP alla VIOLENZA contro le DONNE? Un’azienda al femminile per l’85 per cento del suo personale dipendente, il Gruppo #Centrodimedicina si unisce a questa giornata e lo fa con un messaggio eloquente “ - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di gruppo a Malta, la polizia dell'isola era stata informata dello stupro https://ift.tt/DfKmw8q https://ift.tt/kJntKlR - X Vai su X
Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e i suoi 3 amici condannati; Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo; Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, si attende oggi la sentenza.
Ciro Grillo, condanna di 8 anni per violenza sessuale di gruppo. Stangata anche per gli altri imputati - Processo Ciro Grillo, condannato a 8 anni il figlio del fondatore M5S per stupro di gruppo. Si legge su iltempo.it
Ciro Grillo e i suoi amici condannati per violenza sessuale di gruppo, otto anni al figlio del fondatore del Movimento 5 stelle - I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni. Secondo vanityfair.it