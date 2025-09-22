Violenza di gruppo | 8 anni a Ciro Grillo e due amici 6 e mezzo a Corsiglia

Otto anni di reclusione per Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, sei anni e mezzo per Francesco Corsiglia: così ha deciso il Tribunale di Tempio Pausania al termine di un processo durato oltre quattro anni e nato dalle accuse di violenza sessuale di gruppo commessa nel luglio 2019 in Costa Smeralda. Il verdetto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Violenza di gruppo: 8 anni a Ciro Grillo e due amici, 6 e mezzo a Corsiglia

Il verdetto nel tribunale di Tempio Pausania dopo oltre tre anni di dibattimento: 8 anni per Ciro, Capitta e Lauria, 6 anni e 6 mesi per Corsiglia. La ragazza che ha denunciato la violenza di gruppo non è in aula. Assenti anche i quattro imputati

