Violenta tromba d’aria in Italia tutto spazzato via
Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la Toscana nella giornata di lunedì 22 settembre, portando con sé distruzione e gravi disagi. Il rapido transito di una perturbazione atlantica ha trasformato in poche ore molte zone della regione, causando allagamenti diffusi, danni a infrastrutture e interruzioni nei collegamenti. Raffiche di vento violentissime e piogge torrenziali hanno messo a dura prova la capacità di risposta delle autorità locali e della Protezione civile. Leggi anche: Maltempo, la situazione peggiora: evacuata una scuola Leggi anche: Emergenza maltempo, morta una 50enne: stava andando al lavoro Tromba d’aria in Versilia: stabilimenti devastati. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: violenta - tromba
Maltempo Italia, violenta tromba d’aria e nubifragi su tutta la zona
Maltempo Toscana, la violenta tromba marina all'Elba
Violenta tromba d’aria devasta tutto: danni ingenti, strade chiuse e soccorsi in azione
Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella tarda mattinata di lunedì sulla costa della Versilia, riversando la sua forza in modo particolare su Lido di Camaiore. È qua che la furia del vento ha colpito tende, ombrelloni, lettini e sdraio di alcuni stabilimenti bal - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Salento, violenta tromba d'aria devasta una spiaggia a #Torre #San #Giovanni e spazza via tutto, il #Video - X Vai su X
Maltempo in Toscana | tromba d’aria in Versilia Allerta gialla anche martedì 23; Violenta tromba d’aria devasta tutto | danni ingenti strade chiuse e soccorsi in azione; Tromba d’aria shock in Italia volano lettini e ombrelloni Video da brividi.