Violenta tromba d’aria in Italia tutto spazzato via

Tvzap.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la Toscana nella giornata di lunedì 22 settembre, portando con sé distruzione e gravi disagi. Il rapido transito di una perturbazione atlantica ha trasformato in poche ore molte zone della regione, causando allagamenti diffusi, danni a infrastrutture e interruzioni nei collegamenti. Raffiche di vento violentissime e piogge torrenziali hanno messo a dura prova la capacità di risposta delle autorità locali e della Protezione civile. Leggi anche: Maltempo, la situazione peggiora: evacuata una scuola Leggi anche: Emergenza maltempo, morta una 50enne: stava andando al lavoro Tromba d’aria in Versilia: stabilimenti devastati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

violenta tromba d8217aria in italia tutto spazzato via

© Tvzap.it - Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via

In questa notizia si parla di: violenta - tromba

Maltempo Italia, violenta tromba d’aria e nubifragi su tutta la zona

Maltempo Toscana, la violenta tromba marina all'Elba

Violenta tromba d’aria devasta tutto: danni ingenti, strade chiuse e soccorsi in azione

Maltempo in Toscana | tromba d’aria in Versilia Allerta gialla anche martedì 23; Violenta tromba d’aria devasta tutto | danni ingenti strade chiuse e soccorsi in azione; Tromba d’aria shock in Italia volano lettini e ombrelloni Video da brividi.

Cerca Video su questo argomento: Violenta Tromba D8217aria Italia