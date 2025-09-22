Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la Toscana nella giornata di lunedì 22 settembre, portando con sé distruzione e gravi disagi. Il rapido transito di una perturbazione atlantica ha trasformato in poche ore molte zone della regione, causando allagamenti diffusi, danni a infrastrutture e interruzioni nei collegamenti. Raffiche di vento violentissime e piogge torrenziali hanno messo a dura prova la capacità di risposta delle autorità locali e della Protezione civile. Leggi anche: Maltempo, la situazione peggiora: evacuata una scuola Leggi anche: Emergenza maltempo, morta una 50enne: stava andando al lavoro Tromba d’aria in Versilia: stabilimenti devastati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via