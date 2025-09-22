Rapido e violento. Così si è presentato il passaggio della perturbazione atlantica che nella giornata di lunedì 22 settembre ha investito la Toscana, lasciando dietro di sé allagamenti, disagi e danni. Danni in Versilia. Le prime zone colpite sono state quelle del Nord-Ovest, in particolare Massa e Carrara, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà e liberare le carreggiate. A creare ulteriore caos è stata una tromba d’aria che ha spazzato la Versilia: il forte vento ha colpito gli stabilimenti balneari lungo il litorale tra Viareggio e Forte dei Marmi, sollevando ombrelloni, sdraio e attrezzature, scaraventandoli a decine di metri di distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via: raffiche mai viste prima. Si teme il peggio