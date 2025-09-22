Vincitore Pallone d’Oro 2025 | Dembélé trionfa Donnarumma miglior portiere Bonmatí ancora regina nel femminile

Il Théâtre du Châtelet di Parigi ha ospitato la cerimonia del Pallone d’Oro 2025, che ha incoronato i migliori calciatori e calciatrici della stagione 2024-2025. La serata ha visto Ousmane Dembélé come vincitore del Pallone d’oro 2025 e Aitana Bonmatí, oltre ad altri protagonisti premiati nelle varie categorie. Indice. Tutti i premi maschili Ousmane Dembélé vincitore pallone d’oro 2025. Lamine Yamal conquista il Trofeo Kopa. PSG squadra dell’anno. Viktor Gyökeres vince il Premio Müller. Luis Enrique miglior allenatore. Gianluigi Donnarumma conquista il Trofeo Jašin.. Tutti i premi femminili Aitana Bonmatí Pallone d’Oro femminile. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Vincitore Pallone d’Oro 2025: Dembélé trionfa, Donnarumma miglior portiere. Bonmatí ancora regina nel femminile

