Villain di superman 2 svelato da james gunn | ecco il nome atteso dai fan

anticipazioni sul futuro dell’universo dc: il possibile ruolo di brainiac. L’ultimo aggiornamento proveniente dal regista James Gunn apre nuove prospettive sul prossimo capitolo cinematografico dedicato a Superman. Dopo il successo del film di debutto, si intensificano le speculazioni riguardo ai nemici che affronteranno i protagonisti nella fase successiva. In particolare, l’indizio social pubblicato da Gunn ha acceso gli entusiasmi dei fan e degli addetti ai lavori, puntando l’attenzione su uno dei villain più iconici della mitologia DC: Brainiac. l’indizio social e la possibile minaccia futura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Villain di superman 2 svelato da james gunn: ecco il nome atteso dai fan

In questa notizia si parla di: villain - superman

Superman di dcu condanna il suo primo villain a un destino peggiore della morte

I villain più strani di superman: poteri e origini degli imps interdimensionali di dc

Superman e i suoi villain: il più debole tra i più forti nella storia del cinema

James Gunn promette un Lex Luthor diverso in Man of Tomorrow: eroe o villain? Scopri cosa ci aspetta nel sequel di Superman.

