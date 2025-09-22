Vigile del fuoco ucciso pena confermata in appello per il buttafuori albanese
Rimini, 22 settembre 2025 – La Corte d’assise d’appello di Bologna non ha cambiato rotta: è stata confermata la condanna a 12 anni per Klajdi Mjeshtri, imputato per l’ omicidio del vigile del fuoco foggiano Giuseppe Tucci, aggredito a pugni dal buttafuori della discoteca ‘Frontemare’ di Rimini, nel giugno del 2023. I giudici bolognesi hanno confermato anche la natura dell’accusa, rimasta quella di omicidio preterintenzionale e non volontario, come invece chiedeva la famiglia di Tucci. Confermato il verdetto di primo grado, anche se per l’imputato arriva lo sconto di un sesto della pena (per non aver impugnato), che la riduce a dieci anni (quando la sentenza diventerà definitiva). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
