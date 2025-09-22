Vietri sul Mare presentato Resta di Giuseppe Iozzino
A Vietri sul Mare si è tenuta giovedì sera, nell’aula consiliare del Comune, la presentazione del libro “Resta - La nuova questione meridionale” di Giuseppe Iozzino, occasione per un confronto sullo spopolamento del Sud. La presentazioneL’iniziativa è stata promossa dal Comune di Vietri sul Mare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
