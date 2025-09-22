Tarantini Time Quotidiano Da Melucci a Bitetti non è cambiato nulla. Nei primi cento giorni l’amministrazione Bitetti ci consegna il vuoto cosmico. Eppure il sindaco aveva scelto la via dei grandi proclami in campagna elettorale: nei primi cento giorni di mandato prometteva un segnale forte di cambiamento, responsabilità e attenzione; annunciava un piano straordinario per il decoro e la sicurezza, e soprattutto un nuovo metodo di governo basato sulla partecipazione attiva dei cittadini. Non solo: assicurava di sapere da dove iniziare forte della sua esperienza, pronto a mettersi subito all’opera per risolvere i problemi che Taranto patisce e che non sono stati risolti negli ultimi venticinque anni nei quali si sono avvicendate compagini di governo della città delle quali ha fatto parte lo stesso Bitetti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vietri (FdI): “Bitetti non pervenuto, primi 100 giorni di nulla”