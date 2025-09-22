Vietri FdI | Bitetti non pervenuto primi 100 giorni di nulla
Tarantini Time Quotidiano Da Melucci a Bitetti non è cambiato nulla. Nei primi cento giorni l’amministrazione Bitetti ci consegna il vuoto cosmico. Eppure il sindaco aveva scelto la via dei grandi proclami in campagna elettorale: nei primi cento giorni di mandato prometteva un segnale forte di cambiamento, responsabilità e attenzione; annunciava un piano straordinario per il decoro e la sicurezza, e soprattutto un nuovo metodo di governo basato sulla partecipazione attiva dei cittadini. Non solo: assicurava di sapere da dove iniziare forte della sua esperienza, pronto a mettersi subito all’opera per risolvere i problemi che Taranto patisce e che non sono stati risolti negli ultimi venticinque anni nei quali si sono avvicendate compagini di governo della città delle quali ha fatto parte lo stesso Bitetti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: vietri - bitetti
Nomine nelle società partecipate: Vietri critica il sindaco Bitetti per presunti legami con l’amministrazione Melucci
Sindaco Bitetti, di’ qualcosa sulla Gira”. Il sindaco Piero Bitetti è appena entrato nell’aula del Consiglio comunale quando con insospettata tempestività il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri, si è alzato in piedi sollevando il c - facebook.com Vai su Facebook
Vietri (FdI): “Bitetti non pervenuto, primi 100 giorni di nulla”; Puliamo il Mondo 2025 a Castellaneta: 500 kg di rifiuti rimossi grazie ai volontari.
Vietri (FdI): “Da De Luca parole offensive, infondate e inadeguate” - Le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nei confronti della dirigente del ministero Maria Campitiello “non solo sono offensive e infondate, ma profondamente ... quotidianosanita.it scrive