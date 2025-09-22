Vieri sicuro | Napoli-Pisa finisce 3-0
"> Christian Vieri non ha dubbi sulla prossima sfida di campionato del Napoli contro il Pisa. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex attaccante si è espresso con grande chiarezza sul pronostico della gara. «Il Napoli sta molto bene – ha dichiarato Vieri –. Per me finisce 3-0 Napoli-Pisa! Anzi, quanti giorni ha avuto di riposo dopo il City? Ha fatto tre gare in nove giorni. Direi che vince due o tre a zero». Una previsione netta, che non è passata inosservata. L’ex bomber, però, ha voluto stemperare subito i toni: «In maniera simpatica, niente contro il Pisa e contro Gilardino, che sa che gli voglio bene! Sto scherzando ovviamente». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
