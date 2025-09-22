Vieri si sbilancia | Niente contro Gilardino ma il Napoli vince 2 o 3 a 0 contro il Pisa
Christian Vieri non ha dubbi: il Napoli non farà fatica a battere il Pisa. L’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Dazn, si è espresso in maniera chiara e decisa sulla prossima sfida di campionato degli azzurri, non nascondendo il suo ottimismo per il risultato finale. « Il Napoli sta molto bene», ha esordito Vieri, che si è poi sbilanciato sul pronostico. « Per me finisce 3-0 Napoli-Pisa! Anzi, quanti giorni ha avuto di riposo dopo il City? Ha fatto tre gare in nove giorni. Direi che vince due o tre a zero». Una previsione, quella di Vieri, che non è passata inosservata, anche se l’ex bomber ha voluto subito stemperare i toni con un sorriso: «In maniera simpatica, niente contro il Pisa e Gilardino che sa che gli voglio bene! Sto scherzando ovviamente». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vieri - sbilancia
