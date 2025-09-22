VIDEO Porto di Salerno lo sciopero per la Pace
Tempo di lettura: < 1 minuto “Blocchiamo il traffico di armi contro la guerra”: È uno degli striscioni comparsi questa mattina davanti al porto commerciale di Salerno che ha ospitato lo stato di agitazione dei portuali a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, l’iniziativa che cerca di rompere l’assedio imposto a Gaza portando aiuti civili e beni di prima necessità. A Salerno, questa mobilitazione si è traduce, con il suppprto della FILT CGIL Salerno – FP CGIL Salerno nella volontà ferma di astenersi dalle operazioni di carico e scarico nel caso in cui la consegna degli aiuti umanitari venga ostacolata, o se fossero individuati carichi di materiale bellico destinati a Israele. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: porto - salerno
Torna la "Domenica del Mare", preghiera e solidarietà al Porto di Salerno con il Vescovo Bellandi
Allargamento del porto di Salerno: la protesta dei comuni di Vietri, Cetara e Maiori
Delocalizzare porto Salerno, la proposta di Cammarota in linea con i sindaci della costiera
Salerno, il porto corre: boom di traffici e polemiche sui lavori L'appuntamento con il TG di OttoChannel è alle 14:00 (in replica alle 14.45) ed alle 19.45 ? #cronacanapoli #napolinews #notizienapoli #napolinotizie #cronacanapoletana #notiziecampania #cro - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza: 22 settembre stop a trasporti, ferrovie e scuola; Blocchiamo tutto: lunedì a Salerno la mobilitazione contro la guerra a Gaza; Genocidio a Gaza, cessate il fuoco: in 5mila a Livorno alla manifestazione della Cgil per la Palestina. FOTO e VIDEO.
Attacco alla Global Sumud Flotilla, il corteo arriva dentro al porto: "Pronti allo sciopero generale". FOTO e VIDEO - La Global Sumud Flotilla, missione umanitaria che punta a raggiungere Gaza per portare aiuti alla popolazione, in meno di 24 ore ha subito due attacchi al largo di Tunisi. Segnala livornotoday.it
Sciopero trasporto aereo, disagi limitati in Campania - Lo sciopero nel settore del trasporto aereo ha creato disagi contenuti a Napoli (26 voli cancellati su 293 in mattinata) e nessun problema a Salerno (10 su 10 confermati). rainews.it scrive