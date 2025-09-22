video porto di salerno lo sciopero per la pace

Tempo di lettura: < 1 minuto “Blocchiamo il traffico di armi contro la guerra”: È uno degli striscioni comparsi questa mattina davanti al porto commerciale di Salerno che ha ospitato lo stato di agitazione dei portuali a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, l’iniziativa che cerca di rompere l’assedio imposto a Gaza portando aiuti civili e beni di prima necessità. A Salerno, questa mobilitazione si è traduce, con il suppprto della FILT CGIL Salerno – FP CGIL Salerno nella volontà ferma di astenersi dalle operazioni di carico e scarico nel caso in cui la consegna degli aiuti umanitari venga ostacolata, o se fossero individuati carichi di materiale bellico destinati a Israele. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

