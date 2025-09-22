VIDEO Giancarlo Siani a 40 anni dall’omicidio rifatto murale sotto casa
Tempo di lettura: 3 minuti Giancarlo Siani, 40 anni dopo. Del “ miracolo di Giancarlo” parla il fratello Paolo, che ne ha raccolto il testimone. Si riferisce alla presenza costante “ nella vita di questa città” del cronista ucciso dalla camorra. Come simbolo, Giancarlo è tuttora presente a Napoli, ma anche i tanti altri posti in Italia e nel mondo. Ma il primo luogo della memoria è in via Romaniello, quartiere Vomero. Qui, sotto casa, il giornalista fu ammazzato dai sicari il 23 settembre 1985. E in questa strada, nel 2016 è stato realizzato un murale in suo ricordo. In 9 anni, l’opera si è tuttavia deteriorata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
