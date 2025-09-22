VIDEO Follia a Old Trafford | aggredito il tifoso della sfida social The United Strand

VIDEO Follia a Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social “The United Strand”. Brutta disavventura per Frank Ilett, il tifoso del Manchester United creatore di The United Strand, la sfida social in cui ha deciso di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non vincono 5 partite di fila. Un uomo gli si è avvicinato al termine della partita contro il Chelsea aggredendolo, tirandogli i capelli e accusandolo di non essere un vero tifoso del Man United. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Follia a Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social “The United Strand”

In questa notizia si parla di: follia - trafford

Premier League, follia a Old Trafford: 2 rossi e 3 cambi in 20?. Lo United piega il Chelsea 2-1

Follia all'Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social "The United Strand"

Follia a Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social The United Strand; Follia United ai supplementari: ribalta il Lione con 3 gol in 7 minuti, finisce 5-4; Follia all' Old Trafford | aggredito il tifoso della sfida social The United Strand.

(Video) Instant Impact: Mbeumo Opens His Manchester United Account at Old Trafford - Manchester United’s new signing Bryan Mbeumo made instant impact scoring his 1st goal for the club during the Premier League clash with Burnley at Old Trafford. Si legge su sports.yahoo.com

Video/ Manchester United Galatasaray (2-3) gol e highlights: Icardi sbanca l’Old Trafford (3 ottobre 2023) - 3) gol e highlights della partita valida per la seconda giornata del Gruppo A di Champions League VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER UNITED ... Lo riporta ilsussidiario.net