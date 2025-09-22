VIDEO Dieci milioni di droga sequestrati dalla Guardia di finanza in otto mesi

Nel settore della lotta al traffico degli stupefacenti, nei primi otto mesi dell’anno, le Fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente 97 chili di cocaina, 34 chili di marijuana e 69 piante di cannabis.patrimoniale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

GdF: in otto mesi droga per dieci milioni di euro - Bilancio delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia ... Come scrive rainews.it