VIDEO Dieci milioni di droga sequestrati dalla Guardia di finanza in otto mesi

Perugiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore della lotta al traffico degli stupefacenti, nei primi otto mesi dell’anno, le Fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente 97 chili di cocaina, 34 chili di marijuana e 69 piante di cannabis.patrimoniale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, sequestrati 25 kg cocaina per 2,5 milioni di euro; Operazione 'Ura', 50 arresti tra Albania e Italia: sgominato traffico di droga, sequestri per milioni di euro; Maxi operazione antidroga e antiriciclaggio a Trento: 37 misure cautelari e sequestri per 12,4 milioni [VIDEO].

video dieci milioni drogaGdF: in otto mesi droga per dieci milioni di euro - Bilancio delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia ... Come scrive rainews.it

