VIDEO | Dalla WWE alla TV Braun Strowman debutta con la serie Everything On The Menu

Il trailer della nuova serie dedicata a Braun Strowman è finalmente arrivato. Lo show, intitolato  “Everything On The Menu”, era stato annunciato per la prima volta a maggio, pochi giorni dopo che “The Monster Among Men” era stato licenziato dalla WWE. L’account Instagram ufficiale di USA Network ha pubblicato questa settimana il trailer, che mostra Strowman viaggiare in giro per il Paese per provare diversi ristoranti e ordinare tutto ciò che compare nei loro menù. Nel video compaiono anche alcune immagini del suo passato alla WWE. La serie andrà in onda ogni settimana subito dopo SmackDown a partire dal 24 ottobre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

