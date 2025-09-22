VIDEO | Cresce il numero dei pescaresi che accolgono un minore aumenta il contributo | torna Il mese dell' affido
Dal 26 settembre via alla nona edizione de “Il mese dell’affido”: nove appuntamenti per avvicinare famiglie con figli, coppie e single alla possibilità di diventare genitori affidatari dando un supporto ai minori delle famiglie che vivono momenti di difficoltà. Un percorso partecipativo che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
