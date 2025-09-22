VIDEO | Cortei per Gaza | giornata di sciopero e protesta a Genova

Bandiere palestinesi, striscioni e cori: anche Genova si è fermata per Gaza lunedì 22 settembre. Fin dalla mattina, più cortei hanno attraversato le strade della città per raggiungere il presidio con il blocco dei varchi portuali, in via Albertazzi, sfidando il maltempo che ha concesso una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it