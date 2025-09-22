VIDEO- A Chicca | eterna nell’amore viva nel ricordo

Tempo di lettura: 2 minuti Emozioni che non si esprimono a parole, quelle vissute dai partecipanti nella giornata di sabato, quando si è tenuto il primo memorial in onore dell’indimenticata Francesca Pia Lena, per tutti Chicca ( CLICCA E LEGGI QUI LA SUA STORIA) “Centomila vite fa, inseparabili. Ora dove sei, adesso cosa fai? D’improvviso penso a te. D’improvviso penso Che ti vorrei sentire anche per un istante Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre Ti vorrei guardare senza dire niente”, la colonna sonora scelta per celebrare Chicca, per dire, come è stato inciso su uno striscione, che Francesca “ E’ eterna nell’amore, viva nel ricordo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

